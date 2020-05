Morreu o ator brasileiro Flávio Migliaccio, aos 85 anos

O ator Flávio Migliaccio foi encontrado morto na sua própria casa esta segunda-feira (4 de maio), no município de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal brasileiro Folha de São Paulo , a morte foi confirmada pela TV Globo, a emissora que o representava. O artista tinha 85 anos.

Figura de vários e icónicos filmes brasileiros dos anos 1960, Flávio Migliaccio participou em mais de 30 novelas e minisséries, dando rosto a personagens que ficariam na história. Representou em alguns dos maiores sucessos brasileiros como "Êta Mundo Bom!", de 2016, "Passione", de 2010, "Caminha das Índias", de 2009, "A Próxima Vítima" e "A Rainha da Sucata".

O seu último trabalho na televisão aconteceu na telenovela "Órfãos da Terra", também da TV Globo, em 2019, quando interpretou o personagem Mamede Al Aud.

O ator foi além dos palcos, tendo assumido funções como realizador, produtor e até cartoonista. No início da carreira participou no elenco do Teatro Arena, um dos mais importantes do país.