Morreu Neil Innes, "o sétimo Monty Python"

Neil Innes, escritor, comediante e músico inglês, apelidado de "o sétimo Monty Python", morreu aos 75 anos. Um porta-voz da família Innes disse que o artista não sofria de nenhuma doença e que morreu inesperadamente na noite de domingo.

Innes era conhecido pelo seu trabalho com as bandas Bonzo Dog Doo-Dah e The Rutles e por colaborar com os Monty Python, o famoso grupo de comédia britânico.

O membro fundador dos Python, Michael Palin, descreveu-o como "um grande escritor" e "o amigo mais adorável". "Tivemos muita sorte em tê-lo a bordo", disse Palin ao programa de rádio da Radio 4. "Era um grande escritor, excêntrico e inteligente, sem ser pretensioso", acrescentou.

Terry Gilliam, Neil Innes, Eric Idle e Terry Jones (da esquerda para a direita) na era dos Monty Python

Outro membro dos Python, John Cleese, escreveu no Twitter que estava "totalmente consternado" ao saber da morte de Innes, definindo-o como "um homem muito doce, demasiado bom para o seu próprio bem".

Nasceu em Essex, Inglaterra, mas cresceu na Alemanha. Tocou piano, guitarra e foi vocalista na The Bonzo Dog Doo-Dah Band - mais tarde renomeada The Bonzo Dog Band - que teve um sucesso em 1968 com "Urban Spaceman". A faixa foi coproduzida por Apollo C. Vermouth, um pseudónimo de Paul McCartney.

O compositor cómico escreveu também a faixa Death Cab For Cutie, usada no filme de 1967 Magical Mystery Tour dos Beatles, e que mais tarde inspirou a banda indie americana do mesmo nome.

Neil Innes (à esquerda) como elemento dos The Rutles

Na década de 1970, Innes trabalhou em estreita colaboração com o coletivo de comédia britânico Monty Python. Contribuiu com sketches e músicas como Knights of the Round Table e Brave Sir Robin, além de aparecer nos clássicos filmes The Holy Grail e Life of Brian. Um filme sobre Innes chamado The Seventh Python foi realizado em 2008. Ainda fundou a banda de paródia aos Beatles, The Rutles.

Na hora da morte, Innes viajava de França para casa com a sua família, que pediu privacidade "neste momento difícil".

"É com profunda tristeza que temos de anunciar a morte de Neil James Innes em 29 de dezembro de 2019", disseram os familiares em comunicado. "Perdemos uma alma bonita, gentil, cuja música e canções tocaram o coração de todos e cujo intelecto e busca pela verdade inspiraram muitos. Morreu de causas naturais rapidamente, sem aviso prévio e, cremos, sem dor."

Innes deixa a mulher Yvonne, três filhos, Miles, Luke e Barney, e três netos, Max, Issy e Zac.