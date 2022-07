Morreu Monty Norman, o compositor do tema de James Bond 

O compositor britânico Monty Norman , mais conhecido por escrever a icónica música dos filmes de James Bond, morreu esta segunda-feira, aos 94 anos, de acordo com comunicado divulgado pelo seu site oficial.

"É com tristeza que partilhamos a notícia de que Monty Norman morreu a 11 de julho de 2022, após uma curta doença", refere a nota

Norman nasceu Monty Noserovitch no leste de Londres, filho de pais judeus, a 4 de abril de 1928. Começou a carreira de cantor com bandas antes de começar a compor, escrevendo músicas para musicais e filmes, incluindo "Songbook" e "Poppy and Make Me An Offer" " e para estrelas pop como Cliff Richard.

Monty Norman

O trabalho mais conhecido do britânico surgiu, no entanto, quando lhe pediram para fazer a banda sonora do primeiro filme de James Bond, "Dr No", em 1962, embora os produtores tenham chamado John Barry para fazer um novo arranjo musical.

Barry declarou que foi ele quem compôs o tema, mas Norman ganhou um processo de difamação contra o "Sunday Times" quando fez alegações semelhantes.

O tema tornou-se parte integrante da marca Bond, aparecendo em 24 filmes subsequentes.