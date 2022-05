Morreu Milton Gonçalves, ícone da televisão brasileira

Morreu esta segunda-feira o ícone da televisão brasileira Milton Gonçalves, aos 88 anos.

O ator e diretor faleceu em casa, no Rio de Janeiro, devido a um agravamento do estado de saúde motivados pelo AVC que sofreu em 2020 e que fez estar três meses internado e a necessitar de um aparelho para respirar.

Milton Gonçalves é conhecido por trabalhos em O bem-amado (1973), Pecado capital (1975) e Sinhá Moça (1986), tendo feito mais de 40 novelas para a TV Globo e protagonizado em programas humorísticos e minisséries de sucesso, como a primeira versão de Irmãos Coragem (1970), A grande família (1972) e Escrava Isaura (1976).

A sua última novela foi O tempo não para (2018), onde interpretou o papel de Eliseu, um homem que recolhia materiais recicláveis. Depois disso participou na minissérie Se eu fechar os olhos agora (2019).

Também no cinema deu cartas, tendo participado em mais de 50 filmes, entre os quais Cinco vezes favela (1962), Gimba, presidente dos Valentes (1963), A rainha Diaba (1974), O beijo da mulher aranha (1985), O Que é isso, companheiro? (1997) e Carandiru (2003).

O velório vai realizar-se esta terça-feira no Theatro Municipal, no Centro do Rio.

Viúvo, Milton Gonçalves deixa três filhos e dois netos.