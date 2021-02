Morreu Lawrence Ferlinghetti, figura da geração beat e editor de Kerouac e Ginsberg

Lawrence Ferlinghetti, cuja livraria e editora City Lights lançou Jack Kerouac, Allen Ginsberg e outros escritores da geração "beat" norte-americana, morreu aos 101 anos em São Francisco, nos Estados Unidos.

O anúncio foi esta terça-feira feito pelo filho Lorenzo Ferlinghetti, que adiantou que o pai morreu na segunda-feira, de doença pulmonar, uma semana depois de ter recebido a primeira dose da vacina para a covid-19 e um mês antes de fazer 102 anos de idade.

Ferlinghetti, disse o filho, "morreu no seu próprio quarto", de "mãos dadas" com as da família "ao expirar pela última vez".

Também poeta, Lawrence Ferlinghetti tornou-se conhecido sobretudo como dono da livraria City Lights da cidade de São Francisco, ponto de encontro dos escritores da geração "beat" e de outros depois dos anos 1950.

Entre os autores publicados pela City Lights contaram-se Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, inovadores da literatura norte-americana no início da segunda metade do século XX.

Foi pela editora de Ferlinghetti que Ginsberg lançou o seu polémico poema "Howl" ("Mocho"), que o levou à barra dos tribunais em 1957, acusado de obscenidade.

O resultado do julgamento é ainda hoje considerado um marco no avanço da liberdade de expressão nos Estados Unidos.