Morreu Kathryn Kates, atriz das séries "Seinfeld" e "Orange is the New Black"

A atriz norte-americana Kathryn Kates, que participou nas séries "Seinfeld" e "Orange is the New Black", morreu aos 73 anos, após uma batalha contra o cancro, que tinha regressado há cerca de um ano.

"A nossa poderosa Kathryn Kates faleceu. Será sempre adorada e lembrada nos nossos corações como uma poderosa força da natureza. É um verdadeiro ícone e sentiremos a sua falta", escreveu a empresa Headline Talent Agency, que geria a carreira da atriz, numa publicação no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Headline Talent Agency (@headlinetalentagency)

Kates nasceu em Nova York, mas a sua carreira começou a sério em Los Angeles, onde foi um dos 25 fundadores do The Colony Theatre, tendo produzido todas as peças desta companhia durante os primeiros seis anos, de 1975 e 1981, ao lado de Barbara Beckley. No início dos anos de 1980 teve os primeiros papéis em televisão.

Nos anos de 1990 teve o primeiro grande papel em "Seinfeld". Seguiram-se ainda representações nos filmes "The Nurse" e "Asylum", tendo ainda interpretado o personagem senhora Saperstein em "Shades of Blue" e ainda Amy Kanter-Bloom, a mãe de Jason Biggs Larry em "Orange Is the New Black".

Participou ainda em cinco episódios da série "Law & Order" como a juiza Marlene Simmons e, mais recentemente, interpretou Angie DeCarlo em "Os Sopranos".