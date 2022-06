Morreu Julee Cruise, a voz da música de "Twin Peaks"

A cantora norte-americana Julee Cruise, conhecida por dar voz ao tema "Falling", da famosa série 'Twin Peaks', faleceu esta quinta-feira aos 65 anos. A artista colaborou frequentemente com o compositor Angelo Badalamenti e com o realizador David Lynch.

A notícia foi avançada pelo marido da cantora, que deixou uma mensagem sentida na rede social Facebook. "Ela deixou este reino nos seus próprios termos. Sem arrependimentos. Ela está em paz... Toquei para ela 'Roam' [canção de The B-52s] durante a sua transição. Agora vagueará para sempre. Descansa em paz, meu amor".

Na banda sonora da série "Twin Peaks", além de "Falling", cantou também músicas com "The Nightingale", "Into the Night", "The World Spins" e "Rockin' Back Inside My Heart". E teve também uma aparição na série como cantora de um clube noturno.

Em 2018, a cantora anunciou que tinha lupus eritematoso sistémico, uma doença autoimune que provoca dores intensas e incapacidade de caminhar.

Não foram revelados pormenores sobre a circunstância da morte.