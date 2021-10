Morreu James Michael Tyler, o Gunther de "Friends"

O ator James Michael Tyler, conhecido por interpretar a personagem Gunther da icónica série "Friends", morreu no domingo, aos 59 anos, na sua casa em Los Angeles, após lutar contra o cancro da próstata, que foi diagnosticado pela primeira vez em 2018.

"O mundo conheceu-o como Gunther (o sétimo 'Friend'), da conhecida série 'Friends', mas os entes queridos do Michael conheciam-no como um ator, músico, defensor da sensibilização para o cancro e um marido devoto", disse Toni Benson, representante do ator, em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A personagem que interpretou em "Friends" apareceu em cerca de 150 episódios ao longo das 10 temporadas da série de sucesso dos anos 1990. Trabalhava como gerente no Central Perk - o café onde as outras personagens se encontravam - e era apaixonado por Rachel (Jennifer Aniston).

"O Michael adorava música ao vivo, torcer pelos seus Clemson Tigers e participar em aventuras divertidas e inesperadas. Se o conhecessem uma vez, fariam um amigo para a vida", acrescentou Benson.

Além de "Friends", Tyler participou em séries como "Médicos e estagiários", "Sabrina, a Bruxinha Adolescente" ou "Modern Music".

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, a Warner Bros. Television e a produção da série "Friends" lamentaram a morte do ator. "A Warner Bros. Television lamenta a perda de James Michael Tyler, um amado ator e parte integrante da nossa família Friends. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos, colegas e fãs".

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz - FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021

Em junho, Tyler revelou no programa "Today", da NBC, que tinha sido diagnosticado com cancro da próstata em setembro de 2018, doença que se alastrou para os ossos nos últimos anos. O cancro foi descoberto durante uma consulta de rotina e estava em fase terminal quando o ator revelou no programa de televisão.