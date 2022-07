Morreu James Caan, estrela de "O Padrinho", aos 82 anos, informou a conta oficial do ator no Twitter.

"É com grande tristeza que vos informamos do falecimento do Jimmy na noite de 6 de julho. A família agradece as manifestações de amor e as sinceras condolências e pede que continuem a respeitar a sua privacidade durante este período difícil. Fim do tweet", pode ler-se.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet - James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O manager de Caan confirmou a notícia à AFP. "O Jimmy era um dos maiores. Vou sentir muito a falta dele", escreveu Matt Del Piano em comunicado à agência.

Nascido em Nova Iorque em a 26 de março de 1940, James Edmund Caan desempenhou o papel de de Sonny Corleone, o filho mais velho de uma família mafiosa, no filme realizado por Francis Ford Coppola, o que lhe valeu uma nomeação para um Óscar o lançou numa carreira onde protagonizou filmes como "Rollerball", "Misery - O Capítulo Final" e "O Ladrão Profissional".