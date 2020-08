Morreu Jack Sherman, ex-guitarrista dos Red Hot Chilli Peppers

Jack Sherman, o guitarrista que apareceu no álbum de estreia dos Red Hot Chilli Peppers e tocou na primeira digressão da banda nos EUA em 1984, morreu aos 64 anos.

"Nós da família RHCP gostaríamos de desejar uma passagem suave para Jack Sherman para o outro mundo, porque ele morreu. O Jack tocou no nosso primeiro álbum e na nossa primeira digressão dos EUA. Ele era um tipo único e agradecemos por todas as coisas, as boas, as más e as pelo meio", escreveu a banda nas redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sherman, cuja causa de morte não foi indicada, substituiu o membro fundador dos Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak, em dezembro de 1983. Este regressou à banda em 1985. Sherman terá ainda ajudado a escrever músicas para o segundo álbum e continuou a colaborar com a banda.