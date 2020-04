Morreu Irrfan Khan, ator de "Quem Quer ser Bilionário"

© Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Irrfan Khan, ator indiano com uma carreira de sucesso em Bollywood e em Hollywood, morreu aos 53 anos num hospital de Bombaim, na Índia.

O ator tinha sido internado na ala de cuidados intensivos do hospital de Kokilaben, em Bombaim, com uma infeção no cólon.

Khan tinha sido diagnosticado com um tumor neuroendócrino em 2018. Submeteu-se a um tratamento intensivo e recuperou o suficiente para filmar "Angrezi Medium", o filme que seria o último, e cuja estreia em março deste ano foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus

Participou em filmes como "Quem Quer Ser Bilionário?", "A Vida de Pi", "Mundo Jurássico" e "The Darjeeling Limited".

Na Índia, a morte do ator está a ser amplamente comentada nas redes sociais, com muitos a homenagearem o talento de Irrfan Khan.

De papéis em telenovelas até aos filmes vencedores de Óscares

Khan nasceu Saahabzaade Irfan Ali Khan em Jaipur em 1966. Era filho de um vendedor de pneus, e estudou teatro depois de falhar como jogador de críquete.

Lutou para chegar ao topo na indústria cinematográfica, e no início só conseguiu papéis em telenovelas de baixa qualidade.

"Entrei nesta área para contar histórias e fazer cinema e fiquei preso na televisão", contava ao The Guardian em 2013.

Foi na estreia do diretor britânico Asif Kapadia com "The Warrior", uma produção de baixo orçamento filmada na Índia, que Khan chegou ao estrelato.

O filme, lançado em 2002, foi selecionado para o prestigiado festival de cinema de San Sebastián e ganhou o prêmio Bafta de melhor filme britânico.

Pouco depois, o ator começa a aparecer nos principais filmes indianos, ao mesmo tempo que mantinha uma carreira paralela no cinema britânico-americano: foi o polícia de "Quem Quer Ser Bilionário", que arrecadou oito estatuetas douradas.

Também interpretou um médico em "The Amazing Spider-Man", em 2012, e participou em "Jurassic World" (2015) e "Inferno" (2016).

Em 2012, vestiu a pele de versão adulta da personagem principal de "A Vida de Pi", outro filme ganhador de um Óscar.

Irrfan Khan era casado com Sutapa Sikdar, e tinha dois filhos, Babil e Ayan.