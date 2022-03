Morreu Gil Mendo, figura incontornável da dança em Portugal

O professor e programador da área da dança Gil Mendo morreu na quarta-feira, em Lisboa, aos 76 anos, vítima de doença oncológica, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da Escola Superior de Dança.

Gil Mendo foi um dos fundadores da Escola Superior de Dança (ESD) do Instituto Politécnico de Lisboa, e do Forum Dança, em 1990.

Também nessa década, foi um ativo dinamizador das artes do espetáculo em redes internacionais, nomeadamente como membro do comité executivo do 'Informal European Theatre Meeting' (IETM).

Na programação de dança, foi responsável pela área na Culturgest, em Lisboa, entre 2004 e 2017, e também foi consultor para a dança da Fundação das Descobertas/Centro Cultural de Belém, de 1993 a 1995.

Gil Mendo Valente e Branco, nascido em 1946, em Oeiras, estudou no Centro de Estudos de Bailado do Instituto de Alta Cultura e no Benesh Institute of Choreology, em Londres.

Entre 1983 e 1989 foi vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Dança, onde foi professor coordenador entre 1986 e 2014.

Pertenceu à Comissão Instaladora do Instituto Português das Artes do Espetáculo, do Ministério da Cultura, entre 1996 e 1998, e, de 1998 a 2001, foi Coordenador do Departamento de Dança.

Entre 1990 e 1991 foi consultor para a dança do Comissariado Europália 91-Portugal e participou na organização de mostras de dança portuguesa em Madrid, Glasgow e Bona, tendo participado em conferências e júris internacionais.

Trabalhou como perito do Fundo Roberto Cimetta para a mobilidade de artistas e profissionais do Mediterrâneo, do qual também foi um dos fundadores.

Foi presidente do Conselho Técnico-Científico, presidente do Conselho Pedagógico, presidente da Mesa da Assembleia de Representantes e Coordenador do Curso de Licenciatura em Dança da Escola Superior de Dança.

Entre 1976 e 1986 foi professor e membro de várias comissões diretivas da Escola de Dança do Conservatório Nacional.