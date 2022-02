Morreu Gary Brooker, a voz de "A Whiter Shade of Pale"

O vocalista e fundador dos Procol Harum, Gary Brooker, famoso pela música 'A Whiter Shade of Pale' no final dos anos de 1960, morreu aos 76 anos com cancro, anunciou hoje a banda britânica de rock psicadélico.

"É com imenso pesar que devemos anunciar a morte, em 19 de fevereiro de 2022, de Gary Brooker [...], cantor, pianista e compositor dos Procol Harum, uma luz radiante e insubstituível na indústria da música", escreveu o grupo no seu 'site' oficial na Internet.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a mesma fonte, Gary Brooker "estava a tratar um cancro, mas morreu pacificamente em casa".

O artista, que nasceu em 29 de maio de 1945 no leste da cidade Londres, aprendeu a tocar piano, guitarra e trompete desde muito novo com seu pai, que também era músico profissional.

Além da participação nos Procol Harum, Gary Brooker -- fá confesso de blues -- colaborou com vários outros artistas, como Eric Clapton e os ex-The Beatles Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison.