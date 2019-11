Morreu Eduardo Nascimento, o cantor de "O Vento Mudou"

O cantor Eduardo Nascimento morreu esta sexta-feira, vítima de doença prolongada. Tinha 76 anos. Foi o vencedor do Festival da Canção de 1967 com a canção "O Vento Mudou", o tema mais conhecido da sua carreira e que o levou ao 12º lugar da Eurovisão no mesmo ano, em Viena.

O artista estava internado, segundo noticia a SIC, e morreu no hospital. Bonga, cantor angolano, já lamentou no Facebook a morte do amigo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Eduardo Nascimento era natural de Luanda, Angola, onde nasceu em 1943. Foi com a banda Os Rocks, que se dividiu em espetáculos em Portugal e em Angola, que chegou ao mundo do espetáculo. A música foi apenas um dos momentos da sua vida. Durante a década de 1970, deixou o mundo artístico e enveredou por outras atividades profissionais, tendo trabalhado na TAP e noutras companhias aéreas estrangeiras.

Este ano teve um regresso à música e ao palco do Festival da Canção, acompanhado pelo grupo lisboeta Cais Sodré Funk Connection, para voltar a interpretar "O Vento mudou". Este tema teve versões de Delfins, Adelaide Ferreira e UHF.

A par com Eusébio foi um dos primeiros afrodescendentes a representar Portugal em eventos internacionais. Foi também dos primeiros afrodescendentes a pisar os palcos da Eurovisão, a par com Milly Scott, representante da Holanda em 1966. Chegou a cantar com Sandie Shaw após ter ido à Eurovisão.