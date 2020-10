Morreu Eddy Quintela, teclista e compositor português dos Fleetwood Mac

Eddy Quintela, o português que foi teclista e compositor dos Fleetwood Mac, morreu esta sexta-feira no Estoril. O músico foi casado com a vocalista, Christine McVie, com quem compôs, entre os anos 1987 e 1997, vários temas, entre os quais o sucesso "Little Lies".

Um êxito que faz parte do álbum "Tango in the Night," o segundo mais vendido da banda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 2003, divorciaram-se, mas mantiveram a colaboração no álbum a solo de McVie, editado no ano seguinte, intitulado "In the Meantime".

"Nights in Estoril" foi outro dos temas que Quintela escreveu para os Fleetwood Mac e que remete para o tempo em que o casal passou em Portugal.

Ao longo da sua carreira, Quintela colaborou com Adelaide Ferreira.

"Viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos e Grã-Bretanha e há uns vinte anos regressou a Portugal. Era um criativo, estava empenhado num projecto musical que o apaixonava, uma ópera rock sobre John Kennedy, que deixou quase pronta, agora que partiu", recordou Manuel Falcão, da agência de meios Nova Expressão, numa publicação na rede social Facebook.