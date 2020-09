Morreu Diana Rigg, de "Os Vingadores" e "Guerra dos Tronos"

"Morreu tranquilamente esta manhã. Estava em casa com a família, que pediu privacidade nestes momento difícil", confirmou o agente da atriz britânica, de 82 anos. Dame Diana Rigg foi vítima de uma cancro, confirmou a filha, citada pelo The New York Times.

Na sua carreira de quase 50 anos Diana Rigg passou pelo palco, pela televisão e pelo cinema, marcando sucessivas gerações de espectadores.

Em Portugal, a geração de 70 conheceu-a no papel de Emma Peel, a enigmática agente que fazia dupla com Mr. Steed Patrick Macnee, em "Os Vingadores", gravada de 1961 a 1969. O êxito da série abriu-lhe as portas do cinema.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em "007 - Ao Serviço de Sua Majestade" interpretou o papel de Tracy, a única Bond Girl que levou James Bond ao altar (apesar do casamento de pouca duração). Já no século XXI, interpretou o papel de Olenna Tyrell na série "Guerra dos Tronos", uma das mais premiadas de sempre.

Diana Rigg como Olenna Tyrell em "Guerra dos Tronos"

Além destes papeis, os mais marcantes da sua carreira, interpretou o papel de Duquesa de Buccleuch na série "Victoria" e "Mrs Pumphrey" na adaptação de "All Creatures Great and Small (Channel 5).

Símbolo feminista e Bond Girl

Enid Diana Elizabeth Rigg nasceu a 20 de julho de 1938 em Doncaster. Mudou-se, bebé, para a Índia. O pai, engenheiro ferroviário, trabalhava para o Marajá de Birkaner. O hindi era a sua segunda língua. Voltaria à Inglaterra após a guerra e em Yorkshire frequentou um colégio interno. "Sentia-me como peixe fora de água", contou, citada pela BBC.

Após os estudos de representação na Royal Academy of Dramatic Art, estreou-se como atriz em The Caucasian Chalk Circle, de Bertold Brecht, em 1957. Acabaria por se juntar à Royal Shakespeare Company, onde interpretou vários papéis.

Entrou na série "Os Vingadores" aos 26 anos quando a máquina já estava em movimento. Honor Blackman, a primeira a fazer dupla com Mr. Steed, deixou a série pelo papel de Pussy Galore em 007- Goldfinger, tinha sido escolhida a atriz Elizabeth Shepherd, mas Diana Rigg acabaria por ficar com o lugar e os admiradores. Atlética, sarcástica e perspicaz, Emma Peel criou um estilo que inspirou criadores de moda e que se perpetuou para lá da série. "Ela sobressaiu entre todas", disse, sobre Diana Rigg o produtor Brian Clemens. O sucesso foi imediato.

Se a estética psicadélica de "Os Vingadores" marcou uma época - o suficiente para continuar a ser exibida na televisão portuguesa mais de uma década depois da estreia na televisão britânica - o desempenho de Diana Rigg como Emma Peel tornou-a um símbolo da luta feminista, como nota a BBC.

Nos bastidores, aliás, travava-se um debate pela igualdade. Diana Rigg insistiu em ser aumentada antes de gravar mais episódios quando percebeu que recebia menos do que os operadores de câmara.

O papel seria uma marco na carreira de Diana Rigg, apesar de ter interpretado o papel em "Os Vingadores" apenas durante dois anos (e de o ter acumulado com várias peças na companhia de Shakespeare). E acabaria por seguir o mesmo trajeto que Honor Blackman, aceitando o papel de Bond Girl ao lado de George Lazenby (e com quem tinha uma relação tensa).

Casou-se duas vezes. A primeira com o artista israelita Menachem Gueffen (1973-1976), a segunda com Archibald Stirling, empresário e produtor de teatro, com quem teve a única filha, Rachel, também atriz.

Protagonista de várias peças de teatro, tanto em Londres como em Nova Iorque, de televisão e do cinema, foi distinguida com um Tony, um BAFTA e nomeada para um Emmy pelo seu desempenho como Olenna Tyrell em "Guerra dos Tronos":. A rainha Isabel II condecorou-a.