Morreu Derek Fowlds, o secretário de "Sim, senhor ministro"

Era uma das caras mais conhecidas da televisão britânica, presença consistente no pequeno ecrã durante 27 anos. Oito deles foram passados a interpretar o secretário Bernard Woolley, o fiel companheiro do ministro da Administração Interna James Hacker (protagonizado por Paul Eddington) na série televisiva "Sim, Senhor Ministro". O ator britânico Derek Fowlds morreu, esta sexta-feira, tinha 82 anos.

Nasceu em Londres e estudou na Royal Academemy of Dramatic Art. Fez teatro, filmes e séries. A mais conhecida será "Sim, Senhor Ministro" sobre o poder que vem dos corredores na política, emitida pela BBC no Reino Unido entre 1980 e 1984 e depois de 1986 e 1988. Em Portugal, passou na RTP.

Destacou-se ainda como o agente Oscar Blaketon da série policial "Heartbeat", durante 18 anos, e o "senhor Derek", do programa infantil "The Basil Brush Show" na década de 1970. "Não sei o que dizer. Estou desesperadamente triste", escreveu a sua "melhor amiga" neste programa, uma raposa.

"Enquanto cresci a ideia de ser ator nunca me passou pela cabeça. Queria ser futebolista, um homem do desporto", revelou na sua autobiografia, publicada em 2015. A representação "era só para crianças", admitiu pensar durante a adolescência. Tudo mudou quando espetou uma espada no peito de um colega no palco do anfiteatro da escola e o público respondeu com gargalhadas. "Ouvi o som da plateia a rir pela primeira vez na minha vida e foi simplesmente arrebatador". Construiu a sua carreira a partir de então, como uma maratona e não como uma cirruda de velocidade. "Lembrem-se sempre que uma carreira artística é uma maratona e não um sprint", pediu no livro.

Derek Fowlds morreu esta sexta-feira de manhã com uma pneumonia no hospital, em Bath, Reino Unido, segundo o Guardian. Era um "homem encantador" e um "ator incrível", dizem colegas, amigos, familiares. "Nunca conheci uma pessoa melhor. Era um homem maravilhoso e vou sentir muito a sua falta", reagiu a sua assistente pessoal, Helen Bennett, citada pela BBC.

Edgar Wright, o realizador do filme "Baby Driver" (2017), usou o Twitter para prestar a sua homenagem ao ator, com "uma cena clássica da comédia britânica". No clip de "Sim, Senhor Ministro", partilhado por Wright, James Hacker explica a Bernard a importância dos jornais e o que podem dizer sobre a pessoa que os lê.