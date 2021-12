Morreu Carlos Marín, dos Il Divo. Tinha 53 anos

O cantor espanhol Carlos Marín, do grupo Il Divo, morreu este domingo, aos 53 anos. Estava internado na unidade de cuidados intensivos do Manchester Royal Hospital, em Inglaterra, no Reino Unido.

A notícia da morte foi divulgada pelos próprios Il Divo nas redes sociais. "É com o coração pesado que informamos que o nosso amigo e colega Carlos Marín faleceu. Nunca mais haverá outra voz ou espírito como os do Carlos", pode ler-se numa publicação no Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Il Divo (@ildivo)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As causas da morte não foram oficialmente divulgadas, ainda que alguma imprensa britânica noticie que o cantor estaria infetado com covid-19, apesar de estar vacinado.

Marín deu entrada no hospital a 8 de dezembro. Três dias depois, o grupo musical anunciava o cancelamento de todos os espetáculos até ao fim do ano.

Entre eles, contava-se um em Portugal. Os il Divo tinham um concerto agendado para este domingo à noite, na Altice Arena.