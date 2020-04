Morreu Bill Withers, o músico de "Lean on Me" e "Ain't No Sunshine"

Bill Withers, o cantor soul norte-americano que escreveu Lean on Me, Ain'n Sunshine e Lovely Day, morreu aos 81 anos de complicações cardíacas.

"Um homem solitário com um coração ligado ao mundo, com a sua poesia e a sua música, falava honestamente com as pessoas e ligava-as umas às outras", lê-se no comunicado da família. "A sua música pertencerá ao mundo para sempre. Neste momento difícil, esperamos que a sua música ofereça conforto e entretenimento aos fãs que estão com as suas famílias."

Withers gravou vários outros sucessos, incluindo Use Me e Just the Two of Us, antes de se afastar dos palcos em meados da década de 1980. No entanto, as suas músicas continuaram a ser ouvidas. Lean on Me, por exemplo, uma ode à amizade foi cantada por Mary J. Blige na inauguração de Barack Obama e, ao longo dos anos, foi reinterpretada por músicos como Tina Turner, Michael Bolton e muitos outros. Bastante influenciado pelos hinos da igreja e pela música gospel de sua infância, este foi o único número 1 de Bill Withers na tabela da Billboard dos EUA, em 1972. Just the Two of Us é outra música que fala da solidariedade.

Nascido em 1938, era o mais novo de seis irmãos. Withers passou nove anos na marinha dos EUA antes de seguir a carreira musical. Depois de se mudar para Los Angeles em 1967, conseguiu um emprego fazendo sanitas enquanto, à noite, gravava as suas demos. Assinou contrato com a Sussex Records e contratou Booker T. Jones para produzir Just As I Am, em 1971, o álbum que tinha Ain't No Sunshine e que valeu a Withers o seu primeiro Grammy de melhor música de R&B. Mudou-se depois para a Columbia Records e continuou a fazer sucessos como Lovely Day. Após três álbuns em três anos, Withers voltou a ter problemas com a editora,o que justifica o hiato entre Bout Love (1978) e Watching You Watching Me (1985). Depois disso, decidiu terminar a sua carreira.