Morreu baterista dos Foo Fighters Taylor Hawkins aos 50 anos

O baterista dos Foo Fighters Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu na sexta-feira à noite em Bogotá, na Colômbia, onde a banda de rock alternativo norte-americana ia atuar no festival Estéreo Picnic, anunciou o grupo.

"A família Foo Fighters está devastada pelo trágico e prematuro desaparecimento do nosso querido Taylor Hawkins. O seu espírito musical e risos contagiantes viverão para sempre connosco", escreveu a banda, na rede social Twitter.

- Foo Fighters (@foofighters) March 26, 2022

"Os nossos corações estão com a mulher, filhos e família", acrescentou a banda, pedindo que a privacidade da família fosse respeitada.

De acordo com meios de comunicação social locais, o músico, que integrou a banda em 1997, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a banda está hospedada em Bogotá.

O grupo era um dos destaques do festival, com atuação marcada para sexta-feira à noite, tendo a morte de Hawkins sido anunciada uma hora antes de subirem ao palco.

O baterista cresceu em Laguna Beach, na Califórnia, onde começou a estudar música.