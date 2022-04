Morreu atriz Liz Sheridan, mãe de Jerry na série Seinfeld

A atriz Liz Sheridan, cuja popularidade aumentou com o papel na série "Seinfeld", na qual interpretou a mãe de Jerry Seinfeld, morreu na sexta-feira em Nova Iorque com 93 anos, disse fonte próxima.

Amanda Hendon, amiga e antiga agente de Sheridan, disse à revista 'online' norte-americana Deadline, que a atriz morreu durante o sono e de causas naturais.

A nova-iorquina já era conhecida pelo trabalho na televisão e no cinema, quando participou, como a vizinha cantora Raquel Ochmonek, na série "Alf", de 1986 a 1990.

Pouco tempo depois, interpretou Helen Seinfeld, a mãe protetora de Jerry Seinfeld, principal personagem "Seinfeld", e apareceu em 20 episódios do programa de televisão. O comediante já reagiu, nas redes sociais, à notícia da morte da atriz, a "mais querida mãe da tv que um filho podia desejar" - "Que sorte tê-la conhecido".

Sheridan foi também bailarina, e atuou em várias peças da Broadway, incluindo o musical "Happy End", de 1977, ao lado de Christopher Lloyd e uma jovem Meryl Streep.

Mais tarde, escreveu um livro sobre a relação sentimental que manteve, nos anos de 1950, com James Dean, que conheceu em Nova Iorque quando o ator tinha 21 anos.

Nascida em Rye (Nova Iorque), em 1929, Sheridan começou a carreira com papéis secundários em várias séries de televisão, como "Soldados da Fortuna" e "Crime, disse ela", tendo também entrado no filme de Madonna "Who's That Girl", entre outros.