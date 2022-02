Morreu Álvaro Tavares, um dos grandes fotojornalistas do DN

"Tinha uma visão moderna da fotografia". "Era um grande profissional, dedicado ao Diário de Notícias, mas também a toda a sua classe". Duas frases, de dois antigos companheiros que ilustram o legado que deixou Álvaro Tavares no DN. Imagem a que já depois de deixar o jornal juntou outra: doou todo o seus espólio da época da revolução de 1974 à Associação 25 de Abril.

As recordações sucedem-se junto dos antigos colegas deste fotojornalista que liderou o gabinete fotográfico do DN e sobre o qual há sempre boas recordações.

Álvaro Tavares sofria de problemas graves de saúde e morreu na segunda-feira. O funeral será esta quinta-feira, em Cascais.

O antigo grande repórter do DN João Céu e Silva recorda os bons momentos que partilhou com aquele que foi uma das figuras carismáticas do jornal. "Foi uma figura que eu sempre vi no gabinete de fotografia desde que entrei para o jornal em 1989. Era um dos fotógrafos do Diário de Notícias do 'antigamente' e foi o responsável pelas fotos que o DN publicou da revolução do 25 de Abril de 1974. Era uma pessoa particularmente interessante porque tinha uma visão moderna sobre fotografia, mesmo no tempo em que os fotógrafos ainda não eram considerados artistas como hoje em dia. De todo o património fotográfico do século XX, ele foi um dos que captou grandes imagens. A imagem que tenho do Álvaro Tavares é de um dos grandes profissionais do Diário de Notícias."

Quarta etapa da 44ª Volta a Portugal em Bicicleta, disputada entre Aljustrel e Faro em 1982. © Álvaro Tavares/Arquivo

Já Rui Coutinho, que em tempos foi editor-adjunto de Álvaro Tavares, conta: "Foi um fotojornalista muito competente e dedicado ao Diário de Notícias. Ele vivia muito intensamente a vida da redação. Atravessou um período que vai desde antes do 25 de abril até à era digital e ajudou formar muita gente". Para o editor, fica na memória o seu "sentido de humor muito próprio".

Também o jornalista Fernando Madail fez a sua homenagem ao "gigante" na rede social Facebook: