Morreu Alan Lancaster, baixista dos Status Quo

A banda rock britânica Status Quo anunciou este domingo a morte do seu baixista Alan Lancaster, 72 anos, um dos fundadores do grupo.

"Alan sofreu de esclerose múltipla por muitos anos", afirmou a banda num comunicado, referindo que o baixista entre 2013 e 2014 ainda tocou com a banda em diversos espetáculos.

"Fomos amigos e colegas por muitos anos e alcançámos grande sucesso juntos como os 'quatro selvagens', com Rick Partiff e John Coghlan", lembrou Francis Rossi, vocalista e líder do grupo, que ganhou popularidade nas décadas de 1960 e 1970.

Apesar de Rossi admitir que houve um "distanciamento" com o baixista nos últimos anos, o cantor ressalvou que sempre manterá "boas lembranças" dos "primeiros dias juntos".

A banda vendeu dezenas de milhões de discos na época, e lançou singles de sucesso como "Whatever You Want".