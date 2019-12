Morreu a vocalista dos Roxette. Marie Fredriksson tinha 61 anos

Marie Fredriksson, vocalista da banda sueca Roxette que conheceu êxito sobretudo nas décadas de 1980 e 1990, morreu aos 61 anos. Foi a família que anunciou o óbito numa curta mensagem, divulgada na imprensa sueca. "É com muita tristeza que temos de anunciar que um dos nossos maiores e mais queridos artistas morreu.' Acrescentaram que a cantora morreu devido a complicações relacionadas com uma "doença anterior". Marie já havia lutado contra um tumor cerebral.

A cantora era conhecida por formar a dupla Roxette ao lado de Per Gessle. A banda teve grande sucesso nos anos 1980 e 1990, e será mais conhecida pela música It Must Have Been Love, que integrou a banda sonora do filme Pretty Woman.

OsRoxette tiveram outros sucessos com Joyride, Listen To Your Heart, Fading Like A Flower e The Look. Antes dos Roxette, Marie foi membro da banda punk Strul, e também teve uma carreira a solo.

Per Gessle já reagiu, no Twitter, à morte da antiga parceira dos Roxette. "O tempo passa tão rapidamente. Não faz muito tempo que passamos dias e noites no meu pequeno apartamento a partilhar sonhos impossíveis. E que sonho acabamos partilhando! Tive a honra de conhecer o teu talento + generosidade. Todo o meu amor vai para ti + a tua família. As coisas nunca mais serão as mesmas", escreveu.

Desde 2002 que os problemas de saúde atingiam Marie. Foi diagnosticada com um tumor no cérebro e submetida a uma cirurgia para remover o tumor, além de passar meses em quimioterapia e radioterapia. O tumor deixou Fredriksson cega de um olho e com audição limitada. Ficou sem conseguir falar durante meses após o tratamento. No entanto, em 2005, anunciou aos fãs: "Foram três anos muito difíceis, [mas] estou saudável. Não estou a receber mais nenhum tratamento". Ainda retomou com êxito a carreira musical mas a doença não a largou.