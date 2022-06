Morreu a pintora Paula Rego aos 87 anos. "Uma perda nacional", diz Marcelo

A pintora Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, morreu na manhã desta quarta-feira em Londres, aos 87 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

De acordo com o galerista Rui Brito, a artista "morreu calmamente em casa, junto dos filhos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à morte da pintora Paula Rego, notícia que tomou conhecimento em Braga, onde este ano decorrem as comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Eu tinha estado muito recentemente com o filho na inauguração da exposição em Londres, depois em Haia e em Málaga, em Espanha. Era uma homenagem numa altura em que se sabia que Paula Rego estava já doente, bastante doente", começou por dizer aos jornalistas.

Recordou uma "artista plástica muito completa, com maior projeção no mundo, certamente desde que nos deixou Vieira da Silva".

"Há muitas décadas que Paula Rego não é só muito importante em Portugal, em Inglaterra, onde viveu e onde a visitei no seu estúdio, em 2016, mas por todo o mundo. É uma perda nacional", sublinha Marcelo Rebelo de Sousa.

Paula Rego estudou nos anos 1960 na Slade School of Art, em Londres, onde se radicou definitivamente a partir da década de 1970, mas com visitas regulares a Portugal, onde, em 2009, foi inaugurado um museu que acolhe parte da sua obra, a Casa das Histórias, em Cascais.

Nascida a 26 de janeiro de 1935, em Lisboa, foi galardoada, entre outros, com o Prémio Turner em 1989, e o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso em 2013, além de ter sido distinguida com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada em 2004. Em 2010, recebeu da Rainha Isabel II a Ordem do Império Britânico com o grau de Oficial, pela sua contribuição para as artes.

Em 2019, recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Portugal.