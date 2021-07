Morreu a atriz espanhola Pilar Bardem, mãe de Javier Bardem

A atriz espanhola Pilar Bardem, matriarca de uma família de atores e cineastas, um dos quais o vencedor de um Óscar Javier Bardem, morreu este sábado aos 82 anos, em Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, estava internada há vários dias com um problema pulmonar, não relacionado com a covid-19. Há anos que tinha que respirar com o auxílio de uma garrafa de oxigénio.

Nascida a 14 de março de 1939 em Sevilha, teve uma longa trajetória no cinema (estreou-se na década de 1960), teatro e televisão. Venceu o prémio Goya de Melhor Atriz Secundária pelo filme Ninguém Falará de Nós Quando Morrermos, em 1996, no mesmo ano em que o filho Javier Bardem foi distinguido com o Goya de Melhor Ator Principal, pelo filme Boca a Boca.

Pilar Bardem ficou também conhecida pelos papéis em Em Carne Viva (1997) ou María Querida (2004), filme para o qual voltou a ser nomeada para um Goya, desta vez de Melhor Atriz Principal.

Pilar era irmã do realizador Juan Antonio Bardem (falecido em 2002), com quem colaborou, e mãe dos atores Carlos e Javier Bardem (distinguido com o prémio de Melhor Ator Secundário pela Academia de Hollywood em 2007 pelo seu papel no filme Este País Não É para Velhos) e da atriz Mónica Bardem.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já lamentou a sua morte no Twitter: "Deixa-nos o seu enorme legado no cinema, teatro e televisão. Mas a grande Pilar Bardem era, acima de tudo, uma defensora da igualdade, da liberdade e dos direitos de todos e todas. Um sentido abraço à família e entes queridos. A sua memória estará sempre connosco."