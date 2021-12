Morreu a atriz brasileira Mila Moreira

A atriz Mila Moreira morreu num hospital no Rio de Janeiro, onde estava internada. Tinha 72 anos.

A atriz brasileira Mila Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 72 anos. De acordo com o site G1, a atriz estava internada no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.

Entre as novelas da Globo em que participou estão "A Próxima Vítima", "A Indomada", "Anjo Mau", "Como uma Onda", "Malhação", "Paraíso Tropical", "Ti Ti Ti" e "Viver a Vida".

Também integrou o elenco de séries como "Anos Rebeldes" e "Os Maias".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O Hospital CopaStar lamenta a morte da paciente Mila Moreira na madrugada desta segunda-feira e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", referiu a unidade hospitalar, em comunicado, sem referir a causa da morte.