Morre o escritor e poeta espanhol José Manuel Caballero Bonald

De pais cubanos, o autor nasceu na Andaluzia em 1926, e recebeu em 2012 o Prémio Cervantes - considerado o Nobel da literatura de língua espanhola - pela sua vasta obra marcada pela poesia, mas também por romances e ensaios.

Com uma enorme produção literária, foi autor de obras como 'Las adivinaciones' (1952), 'Manual de infractores' (2005) e 'Entreguerras' (2012), entre muitos títulos.

«Únicamente soy mi libertad y mis palabras» ✍️ .



Sentimos una profunda tristeza por la muerte de nuestro patrono José Manuel Caballero Bonald, Premio Cervantes 2012 y autor imprescindible de nuestro tiempo.

Recordamos su legado a la #CajadeLasLetras.https://t.co/W4HYruQ6Ty pic.twitter.com/aeeb1bJ9kX - Instituto Cervantes (@InstCervantes) May 9, 2021

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, elogiou num tweet: "Faleceu José Manuel Caballero Bonald. Uma referência nos últimos tempos da cultura do nosso país, um grande poeta e romancista que pertenceu à geração dos anos 1950. Meus pêsames e carinho para os seus entes queridos".

Ha fallecido José Manuel Caballero Bonald. Referente de los últimos tiempos de la cultura en nuestro país, gran poeta y novelista que perteneció a la generación de los 50. Mi pésame y cariño para su seres queridos. https://t.co/OaLn9XPVLW - Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 9, 2021



Quando do anúncio da sua vitória no Prémio Cervantes, o presidente do júri, Darío Villanueva, afirmou: "É uma das figuras mais proeminentes da literatura espanhola, que tem uma marcada projeção ibero-americana".