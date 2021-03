Morre a lenda jamaicana do reggae Bunny Wailer

A lenda jamaicana do reggae Bunny Wailer morreu nesta terça-feira aos 73 anos no Andrew's Memorial Hospital em Kingston, informou a ministra da Cultura da Jamaica, Olivia Grange, em comunicado.

A ministra não especificou a causa da morte do percussionista e cantor, que com Bob Marley e Peter Tosh fundou os The Wailers, a banda que fez do reggae um fenómeno global.

O nome real de Wailer era Neville Livingston, o último sobrevivente do trio, depois de Marley ter morrido de cancro em 1981 e Tosh ter sido assassinado em 1987.

Wailer, amigo de infância de Marley, ganhou três Grammys e em 2017 recebeu a Ordem de Mérito da Jamaica, a quarta maior homenagem do país.

"Continuamos agradecidos pelo papel que Bunny Wailer desempenhou no desenvolvimento e popularidade da música reggae em todo o mundo", disse Grange em comunicado.

"Lembraremos com grande orgulho como Bunny, Bob Marley e Peter Tosh levaram a música reggae para todos os cantos do mundo", acrescentou