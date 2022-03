Sonhos esquisitos, lapsos temporais, memórias enigmáticas. Nada disto bate certo com a vida desenxabida de um homem inglês chamado Steven Grant, funcionário numa loja de souvenirs que estuda mitologia egípcia nas horas vagas. Talvez nunca tenhamos visto Oscar Isaac assim, alegremente atrapalhado e de sotaque britânico, na pele de uma personagem à beira de um ataque de nervos e da descoberta que lhe vai mudar a vida: afinal, toda aquela turbulência da mente está relacionada com o facto de o seu corpo ser compartilhado com Marc Spector, um ex-mercenário de acento americano (mais ao jeito de Isaac), semblante carregado e segredos que vão até... ao Egipto. Por outras palavras, Marc é o avatar de Khonshu, o deus egípcio da Lua e da Vingança. Tido e achado no meio de uma intriga que nada tinha que ver com ele, o pobre Steven vai ter de aceitar e adaptar-se à realidade do seu Transtorno Dissociativo de Identidade, por muitos trambolhões que seja preciso dar pelo caminho.

Moon Knight: Cavaleiro da Lua, a nova série da Marvel com estreia exclusiva no Disney+, centra-se neste super-herói cuja primeira aparição remonta a 1975, na banda desenhada Werewolf by Night, e nunca tinha sido levado ao ecrã em versão live-action. Para o fazer, o estúdio convidou o realizar egípcio Mohamed Diab (Clash) a emprestar a sua visão ao projeto, alguém que vem do cinema independente para uma grande produção mas não se sente minimamente intimidado: "Dentro do enquadramento, é tudo igual. Como realizador, em cada plano tento captar o raio de luz dentro da garrafa. Aqui a escala é maior, há mais sequências de ação, mas no fundo é o mesmo. Se consegues realizar drama, consegues realizar qualquer coisa. Se formos a ver, muitos dos melhores realizadores de Hollywood dos últimos 20 anos em cinema de ação começaram com pequenos filmes; exemplo do Christopher Nolan, que se estreou com filmes independentes e de repente já estava a fazer o Batman [2005]! Pense-se também no Denis Villeneuve... há vários. Portanto, o essencial é tentar deixar a nossa marca, filmar uma cena de ação de uma maneira só nossa", disse Diab em resposta à pergunta do DN numa roundtable virtual.