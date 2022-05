Monstro Brilhante vão lançar o novo álbum Mundo às Costas

A dupla Monstro Brilhante​​​​​​, que integra os primos Nuno e Rui Guimarães, vai lançar o novo álbum de originais, Mundo às Costas.

O Mundo às Costas surgiu durante a pandemia, quando Nuno Guimarães estava em Zurique e enviou os temas para o seu primo, Rui Guimarães. Maioritariamente feito à distância, levou um ano até todo o processo estar terminado. A composição instrumental foi feita pelo Nuno e Rui compôs as músicas, falando todos os dias.

Este álbum pretende consciencializar as pessoas para os vários temas, desde tentativas frustradas de viver numa esfera pública a questões de identidade e papel na sociedade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Toca um bocadinho em tudo o que nós somos como planos globais e que antagonicamente se confrontam com uma forma de viver cada vez mais individual com uma falsa sensação de proximidade. Este torna-se num isolamento assumido que implementa na sociedade um certo egoísmo. Este álbum é uma tentativa de restaurar o amor ao próximo e restaurar os valores da humanidade", afirmou Rui Guimarães da dupla Monstro Brilhante numa conversa com o DN.

O single principal Nome da Razão, feito em parceria com a RTP, pretende questionar o papel do ser humano na sociedade. O vídeo da música está disponível no YouTube.

"A parceria com a RTP foi um momento feliz, através da internet chegaram a nós e convidaram-nos para fazer um tema. Onde avançamos com o single Nome da Razão", explicou Rui.

A dupla vai lançar mais sete temas para completar o álbum, que vai estar disponível no Spotify.