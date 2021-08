Missão impossível: recuperar a bagagem roubada de Tom Cruise

Caso decida aceitá-la, a polícia britânica poderá levar a cabo uma missão impossível: recuperar a bagagem do ator Tom Cruise, depois de o carro do seu guarda-costas ter sido roubado.

As malas do astro de Hollywood estavam num BMW X7 que foi levado na segunda-feira no exterior de um hotel em Birmingham, em Inglaterra, onde está Cruise, escreve o The Sun.

Embora o carro tenha sido recuperado "pouco tempo depois", as bagagens ainda estão desaparecidas. "Tudo o que havia dentro da viatura foi levado", disse uma fonte ao tabloide britânico, falando em milhares de euros de prejuízo.

O ator norte-americano, de 59 anos, está no Reino Unido a gravar o filme Missão Impossível 7.

"Recebemos uma denúncia de um BMW X7 roubado de Church Street, em Birmingham," confirmou um porta-voz da Polícia de West Midlands, sem revelar a identidade do proprietário. "O carro foi recuperado pouco tempo depois. As investigações estão em curso", acrescentou.

De acordo com o tablóide, os ladrões intercetaram o sinal usado pela chave de ignição do carro, num estratagema que lembra precisamente um dos filmes de Cruise.

A presença de Tom Cruise em Birmingham tem causado agitação na cidade.