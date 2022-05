Ministro da Cultura português inicia terça-feira visita de três dias a Luanda

O ministro da Cultura português inicia terça-feira uma visita de três dias a Luanda, no âmbito da XII Reunião de Ministros da Cultura da CPLP, tendo ainda previstos contactos com personalidades e instituições da cultura angolana.

Durante esta deslocação, Pedro Adão e Silva vai ainda participar na cerimónia de comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, na quinta-feira, e visitar escolas e projetos de cariz social.

O primeiro dia do programa do ministro português arranca com uma visita à Companhia de Dança Contemporânea de Angola, seguindo-se uma deslocação à produtora de conteúdos audiovisuais Geração 80 e à Livraria Kiela.

Pedro Adão e Silva passará depois pela Jahmek Contemporary Art, o Ateliê Mutamba e o Ateliê de Binelde Hyrcan, antes de visitar as instalações do Elinga Teatro.

Na quarta-feira, segundo dia desta visita, o ministro português estará na XII Reunião de Ministros da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) durante a manhã.

À tarde, visita a exposição "Boba Kana Muthu Wzela: Aqui é Proibido Falar", de João Ricardo Rodrigues, patente no Palácio de Ferro, onde decorre a Semana da Cultura CPLP.

O último ponto na agenda de Pedro Adão e Silva neste dia é uma deslocação à Escola de Formação Musical Obra Bella.

Quinta-feira, o ministro começa por visitar a Associação Visão Propósito Ação (VPA20/20), projeto de bibliotecas móveis, antes de participar na cerimónia solene de comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Pedro Adão e Silva participa depois numa sessão de leitura com os alunos na Escola 1138 e visita a Escola Portuguesa de Luanda, onde participará numa sessão de leitura com os alunos.

Ao final da tarde visita o Centro Cultural Português e participa na abertura da Mesa Redonda "Lendo uns e outros", no âmbito do Festival Língua à Solta.