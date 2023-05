Martin Scorsese: "O que eu posso fazer agora se não for arriscar!?"

Robert De Niro, Martin Scorsese, Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio: filme 'Killers of the Flower Moon' está a obter um raro consenso dos críticos de todo o mundo.

Não há memória para uma conferência de imprensa com tanto alarido no Festival de Cannes. Esse alvoroço deve-se em parte pela presença da maior estrela de cinema de Hollywood, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e o lendário Martin Scorsese. Ajuda que o filme se chame Killers of the Flower Moon e esteja a obter um raro consenso dos críticos de todo o mundo.

Um envelhecido mas bem eufórico Scorsese diz bem alto: "isto não é um whodunit, ("quem matou"), é um "quem não matou". Nesta idade quis arriscar, queriam que eu fizesse um filme confortável? Sentadinho com ar quentinho no plateau!? O que eu posso fazer agora se não for arriscar!? Mais vale ousar e não estou a falar de forma ligeira: este filme foi uma grande aposta de risco".

Robert De Niro, outro dos protagonistas, interpreta um vilão invulgar. Um suposto benfeitor da comunidade Osage que faz a ponte entre os brancos e os nativos mas que na verdade é um demónio na pele de cordeiro: "diria tratar-se de uma personagem que não compreendo bem, desconheço porque trai os índios dessa maneira, mas como ator sei onde ele tem de ir de um ponto ao outro. Ao mesmo tempo tem de ter charme para conquistar as pessoas. De certa maneira, metade dele é sincera, mas depois tem soberba e é mesmo um traidor. Depois do caso George Floyd percebemos o que é o racismo sistémico. Temos de ter muito cuidado com essa banalidade do mal... É ver o que está a acontecer hoje com uma certa pessoa que nem vou dizer o nome. E esse tipo é estúpido - imaginem se ele fosse esperto! Personagens como a minha são sistémicas!", confessa, mais tarde admitindo que se referia a Trump.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por sua vez, Leonardo DiCaprio a dada altura é confrontado por uma jornalista fã para falar da genialidade de Scorsese. E não se faz rogado: "tal como vocês, continuo espantado pela maneira como ele é inflexível a contar estas histórias poderosas e verdadeiras, mesmo com factos incómodos, pondo toda a sua mestria de grande cineasta que vai beber aos maiores do passado. Mas também queria remeter a resposta para a parceria entre ele e o Bob De Niro: eles influenciaram-me a mim e a toda uma geração de atores".