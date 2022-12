Longe de ser a Marion Cotillard dos anúncios da perfumaria, a mulher que temos à nossa frente não está distante nem apresenta o pedestal de diva que se supõe. Também não é isenta de allure de estrela de cinema. Impõe respeito naquele terraço de um hotel de luxo, em Cannes, sobretudo por um sorriso que não é forçado, nem demasiado aberto. Como costuma acontecer nestes encontros com a imprensa, o seu discurso é o de uma artista criteriosamente obcecada com o valor artístico das obras que faz. Nesse sentido, é uma criadora e, em Irmão e Irmã, de Arnaud Desplechin, o caso ainda é mais evidente, ela que interpreta uma atriz de teatro que ao longo dos anos se afastou violentamente do seu querido irmão. Agora, os dois são como que obrigados a cruzar-se depois de um acidente de viação dos pais. Uma interpretação que destila ódio e amor, um hino à condição da maior fragilidade humana. É das suas interpretações para o panteão, bem perto dos feitos em La Vie en Rose (2007), A Emigrante (2013) ou Tão Só o Fim do Mundo (2016).

"Não tive medo deste papel porque não uso a minha vida para construir as personagens. Sou das que acho e sinto que não é preciso pôr nada de nós próprios se a personagem estiver bem escrita", começa por dizer. São palavras da atriz-coragem, da atriz de filmes como Pequenas Mentiras entre Amigos ou Dois Dias, Uma Noite sobre ser um poço de dor. E prossegue: "Este é um filme que fala de saúde mental e é importante debatermos estes temas! O público sente-se perto de alguém que se abre desta maneira e que revela estar a passar por problemas. Sentimos que não estamos tão sozinhos nas nossas dores e empatizamos com esse problema... É importante também perceber que isto é algo que pode ser resolvido. Esta mulher não é louca, provavelmente foi educada por pessoas que a amavam, mas a linha é ténue, de como quem nos ama pode também destruir... A chave deste filme é o pai, alguém que admira a filha, que a elogia, mas que, ao mesmo tempo, põe para trás o seu outro filho. E isso, por muito que ele não perceba, acaba por a magoar. A disfunção vem daí... A maneira como aqueles irmãos, em crianças, se relacionaram na infância acabou por marcá-los, formou as suas personalidades. No meu caso, fui muito afortunada por ter pais com os quais pude falar sobre tudo. Tive pais que me ouviram a mim e ao meu irmão."