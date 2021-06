Foi com surpresa que, algures em 2017, os fãs de blues e de jazz assistiram, admirados, ao improvável casamento entre Maria João e os Budda Power Blues, materializado no muito elogiado disco The Blues Experience, mas também e especialmente em palco. Foi aliás ao vivo que esta junção entre dois estilos com tanto em comum mas quase sempre de costas voltadas, melhor provou ser uma relação para durar. Afinal, foram mais de três anos na estrada, o local onde, na música, se tira a verdadeira prova dos nove no que à cumplicidade, empatia e dinâmica entre executantes diz respeito. E o resultado está à vista neste novo The Blues Experience II, o novo disco de Budda Power Blues & Maria João, que segundo os próprios é precisamente resultado dessa intensa experiência ao vivo. "Tudo o que foi feito para este disco foi pensado e criado com base nesses três anos na estrada", afirma Budda Guedes, o principal compositor da banda, que quando convidou pela primeira vez Maria João nunca pensou chegar até aqui.

"Depois de termos editado o nosso quinto disco, estávamos com vontade de fazer algo mais além do blues e convidámos a Maria João não só por ser uma grande referência para todos nós, mas também porque pretendíamos alguém com capacidade de adaptação, que ao mesmo tempo nos trouxesse algo novo para fazermos uns blues do século XXI", conta o também vocalista e guitarrista.