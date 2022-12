Marcelo visita exposição "O Diário de Notícias e as Comemorações do 1.º Dezembro"

O presidente da República visitou esta quinta-feira a exposição "O Diário de Notícias e as Comemorações do 1.º Dezembro (dos finais da Monarquia à 1.ª República)", no Palácio da Independência, o Largo de São Domingos, em Lisboa

Marcelo Rebelo de Sousa acedeu assim ao convite do Município de Lisboa, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e da EGEAC, tendo ainda assinado o Livro de Honra.

No editorial desta quinta-feira, a diretora do DN, Rosália Amorim, salientou a "modesta, mas valiosa, contribuição" do DN "para assinalar o dia ao ceder gratuitamente parte do espólio do Arquivo do jornal - que foi considerado Tesouro Nacional este ano - para ficar patente na Exposição que integra as Cerimónias Comemorativas da Restauração da Independência de Portugal".

O espólio relacionado com esta data e este feito histórico está exposto a partir das 11.00 horas desta quinta-feira.