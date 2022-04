Há gente sem gente dentro", diz o poema do moçambicano Mia Couto. Haverá, e não será pouca, como demonstra à saciedade a crueza dos dias que vivemos, mas não é o caso da obra de videoarte em que este poema é dito, Viagem pelo Esquecimento, em exibição no MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, até 5 de maio (em sessões contínuas, das 11h00 às 19h00). Nela se juntaram, como num todo orgânico, as vontades da diretora de arte da obra, Ana Mesquita, do músico João Gil e de Mia Couto, autor dos poemas, que, pelo caminho, foram conquistando vários cúmplices. O resultado é um filme tríptico, de 63 minutos, dividido em 12 capítulos, em que, num registo híbrido entre o documentário e a abstração, passam temas tão vitais como as cidades, a vida, o amor, os migrantes, a mulher, os ancestrais ou o que vem depois de nós.

Se nesta viagem quisermos remontar ao momento da partida, importará ir ao ano de 2017, quando Ana Mesquita (artista plástica com arte pública visitável nos concelhos de Oeiras e Cascais, depois de ter sido jornalista durante perto de 20 anos) viu, na ARCO de Madrid, uma instalação que muito a tocou sobre a humanidade e a sua relação com o planeta: "Quis muito fazer alguma coisa com aquele espírito. Cheguei a candidatar-me a uma bolsa da Gulbenkian para estudar sonoplastia em Paris. Procurei a escola, passei um mês a preparar um portefólio, mas não aconteceu. E foi então que o João me mostrou alguns temas instrumentais que tinha guardados - ele tem sempre imensa coisa feita. Em retrospetiva, posso dizer que foi assim que nasceu a consciência de que estava ali a génese de uma banda sonora de alguma coisa a ser criada. Por sua vez, o Mia há muito tempo que tinha vontade de escrever para o João, eventualmente letras para canções. E arrancámos."