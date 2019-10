É impressionante como era tão jovem a filmar quando era antigo enquanto homem. Ele não suportava que as pessoas tivessem tatuagens e o modo como se relacionava com as mulheres vinha de outra época. Ele foi velho no tempo, mas mudava de filme para filme - nunca ia filmar de forma igual." O biógrafo Paulo José Miranda está a falar de Manoel de Oliveira, o protagonista do livro A Morte Não É Prioritária, de quem apreciava a obra e viu todos os seus filmes durante o tempo de escrita desta primeira grande biografia sobre o realizador que os franceses e italianos honravam de todos os modos possíveis.

Foram aliás os primeiros que o salvaram ao aclamar o seu filme Amor de Perdição como uma obra-prima após ter sido enxovalhado em Portugal. Como conta Miranda, "há um momento fundamental na carreira de Manoel de Oliveira: 1978. Quando a RTP passa esse filme em seis episódios, a preto e branco e com uma linguagem antinaturalista, logo após os portugueses terem acabado de ver passar a novela Gabriela na televisão. As pessoas estavam ávidas de um discurso televisivo diferente do do antigo regime e Amor de Perdição foi um desastre. Toda a gente criticou, a Natália Correia então nem se fala, e até se fez um debate televisivo em que se disse que depois do Aniki-Bóbó Oliveira tinha feito o Aniki Gagá e foi dito que não poderia haver mais subsídios para Manoel de Oliveira filmar".