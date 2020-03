Manel Cruz atua no NOS Alive a 11 de julho

É a mais recente confirmação da 14ª edição do NOS Alive. Manel Cruz vai atuar a solo na edição de 2020 do NOS Alive. Sobe ao palco a 11 de julho, o mesmo dia em que atuam The Strokes, Da Weasel, Haim e Two Door Cinema Club.

"Rumo à Romaria" é o nome da digressão que marca o regresso do músico à estrada. Não estará em palco com os Ornatos Violeta, mas traz a sua banda: António Serginho, Eduardo Silva e Nico Tricot.

Segundo nota do festival, Manel Cruz vai revisitar temas antigos e recentes, mas haverá também lugar à apresentação de inéditos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Conheça os artistas já confirmados para esta edição: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Charli XCX, Da Weasel, Easy Life, Faith No More, Finneas, Haim, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Glass Animals, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Manel Cruz, Moses Sumney, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Petit Biscuit, Taylor Swift, The Strokes, Tom Misch, Sea Girls, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.