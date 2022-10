Estamos num outono que é, afinal, verão. Bate o sol forte nas águas do Douro numa das suas curvas mais deslumbrantes na varanda mais fotogénica da Quinta de La Rosa, Pinhão, casa de vinhos, boa comida e ainda melhor cama. Está um silêncio e uma tranquilidade que parece anúncio ao paraíso na terra mas está uma equipa a filmar uma longa-metragem que é uma forte coprodução luso-espanhola. Não é nesta visita em exclusivo ao plateau de Sobre Todo de Noche, do basco Victor Iriarte, que vamos saber os segredos deste drama no feminino mas fica-se com a certeza que há uma serenidade na equipa que nem perturba o mais desperto dos hóspedes desta bela quinta.

Lola Dueñas e Ana Torrent são as protagonistas e ambas estão em dia sim - garantem-me que o estado de graça das atrizes é algo contínuo, mesmo quando é dia de uma cena de intimidade emocional que será fulcral para a trama do filme. "Bem-vindo! Não digas a ninguém que estou assim! Estava com medo de não ter ficado bem mas agora sinto-me outra! Esta rodagem está a correr maravilhosamente bem!!. Já vou falar contigo...", diz a sorrir e eufórica Lola Dueñas que depois acaba por não cumprir a promessa devido à intensidade das cenas que iria rodar. Conhecida de ser recorrente dos melhores filmes de Pedro Almodóvar e, curiosamente, dona de uma casa na Ericeira, a atriz não quer que se saiba o que acontece ao visual da personagem e em respeito à lei dos "spoilers" não será por aqui que se contará a nova cor do cabelo de Vera, a personagem, uma mulher de cinquenta anos que se encontra com a mulher que ficou com o filho que não quis criar. Duas mulheres que na margem do Douro fazem uma re-escritura das suas vidas perante um filho a tornar-se homem. Pelo meio, haverá três mortes e uma intriga que dará ao filme uma palete de cinema negro.