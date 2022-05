Numa entrevista à GQ britânica no passado mês de abril, Mads Mikkelsen referiu-se ao chamado method acting como uma "treta". Disse várias outras coisas interessantes na mesma entrevista, mas foi esta crítica desempoeirada que circulou e deu azo a notícias só sobre o facto de o ator dinamarquês considerar que o esforço de encarnar uma personagem até ao limite tem algo de pretensioso e é um chamariz mediático para fazer crescer a opinião pública - e, consequentemente, ganhar prémios. Não se fica por aqui na demarcação de um certo status quo. Por exemplo, evita as redes sociais, por não lidar bem com o espírito conflituoso online, em matéria de celebridade, diz que não há um tipo de fã Mads Mikkelsen (quanto muito, há os fãs da série Hannibal, com a sua versão do lendário Dr. Lecter), e sente repulsa por esta cultura contemporânea em que "as pessoas são canceladas a torto e a direito", como se "toda a gente estivesse à procura de uma controvérsia".

O homem tranquilo que é o rosto do anúncio da cerveja Carlsberg e protagonista do oscarizado Mais Uma Rodada, de Thomas Vinterberg - um dos filmes sensação de 2020, sobre um grupo de professores de meia-idade que decide experimentar dar aulas com um nível controlado de álcool no sangue -, acha piada à ideia de um remake americano com Leonardo DiCaprio no seu papel, embora não deixe de pressentir que "eles vão torná-lo mais uma comédia ou um filme moral sobre os perigos do álcool." E acrescenta: "Mas não me importo nada. Se quiserem convidar-me para ser um professor de inglês com um sotaque engraçado, eu aceito."