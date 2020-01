Madonna cancela dois espetáculos em Londres

Depois de ter cancelado em janeiro dois concertos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Madonna anunciou esta sexta-feira que os espetáculos previstos para 4 e 11 de fevereiro no The London Palladium, em Londres, não se vão realizar.

"Como todos sabem, tenho várias lesões e tive de cancelar espetáculos para ter tempo para recuperar. Para não vos surpreender, quero que saibam com antecedência que irei cancelar dois espetáculos, nos dias 4 e 11 de fevereiro no Palladium, em Londres, porque fazer três concertos seguidos é demais para o meu corpo e os meus médicos insistem para tirar um dia de folga depois de cada um, mas eu acredito que consigo atuar se folgar a cada dois concertos", começou por dizer a cantora norte-americana nas redes sociais.

"É um milagre ter chegado tão longe, mas isso tem muito a ver com o facto de eu fazer seis horas de reabilitação todos os dias, três horas antes e três horas depois de todos os concertos. Também mudei para sapatos baixos e modifiquei as partes mais difíceis dos espetáculos. Isso tem-me ajudado imenso, mas ainda preciso de ter cuidado. Descansar é o melhor remédio", prosseguiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por fim, Madonna informou que quem comprou bilhetes será automaticamente reembolsado.

A digressão "Madame X" chegou à Europa no passado dia 12, com 37 concertos em Lisboa, Londres e Paris agendados até ao final de março, depois de ter passado por palcos nos Estados Unidos, onde houve problemas de produção no arranque e cancelamentos no final por lesão da cantora.

Além do jovem guitarrista português Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues - fadista de quem a artista norte-americana é admiradora -, a digressão conta ainda com a trompetista portuguesa Jessica Pina, os percussionistas Carlos Mil-Homens e Miroca Paris e o grupo feminino cabo-verdiano Batukadeiras.

Tanto o novo álbum como esta digressão são assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos últimos anos, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum "Madame X" inclui colaborações com a cantora brasileira Anitta e o músico colombiano Maluma.

Nos concertos "Madame ​​​​​​​X", que decorrem em salas mais pequenas e intimistas, Madonna desenhou um alinhamento que inclui alguns temas novos, como "God Control" e "I Rise", mas também material antigo com "Express Yourself", interpretado 'a capella', "American Life" e "Papa don't preach".