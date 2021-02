É cada vez mais raro encontrar um discurso assim, tão direto e acutilante, sem medo das palavras, como aquele a que Luís Varatojo dá voz no novo projeto Luta Livre, cujo álbum de estreia, Técnicas de Combate, foi lançado na sexta-feira. Mais ainda porque as letras, ou antes, os textos, quase sempre mais declamados do que cantados, são todos baseados em histórias e factos reais, compilados da imprensa ao longo de dois anos pelo músico outrora pertencente a Peste & Sida, Despe e Siga, Linha da Frente, A Naifa ou Fandango, das quais resultaram temas com títulos tão sugestivos como Política, Ninguém Quer Saber, Iniquidade, O Problema É o Sistema ou Escravo do Patrão.

Com produção do próprio Luís Varatojo, foi gravado entre janeiro de 2019 e outubro de 2020 e conta com a participação de vários convidados, como o Coro Gospel Collective, o saxofonista Ricardo Toscano, Kika Santos, João Pedro Almendra (seu antigo companheiro nos Peste & Sida), entre outros.