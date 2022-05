Lusíadas Saúde volta a assegurar serviço médico do Rock in Rio Lisboa

O serviço médico do Rock in Rio Lisboa vai estar novamente a cargo da Lusíadas Saúde, pelo terceiro ano consecutivo.

Durante os quatro dias do evento, agendado para 18, 19, 25 e 26 de junho, o Hospital do Rock vai contar com a colaboração de um total de cerca de 200 profissionais de saúde em representação de todas as unidades Lusíadas.

Estes profissionais vão integrar as 11 equipas distribuídas pelo Parque da Bela Vista e as infraestruturas de assistência fixas do dispositivo médico: um centro médico; um posto de saúde; e quatro ambulâncias.

O dispositivo médico vai contemplar um centro médico, constituído por gabinete e sala de observação, sala de reanimação e uma área dedicada à imagiologia.

"O posto de saúde presta assistência a situações clínicas menos complexas. Das 11 Equipas no terreno, oito incluem suporte básico de vida e três acautelam suporte avançado de vida. As ambulâncias estão estrategicamente posicionadas para suportarem a ação das Equipas no terreno", indica o Grupo Lusíadas, num comunicado enviado às redações.

"A Lusíadas Saúde volta a ser parceira do Rock in Rio, garantindo a qualidade e a excelência da prestação dos cuidados de saúde a todos os envolvidos no maior evento de música e entretenimento, aos festivaleiros, aos artistas e ainda às Equipas envolvidas neste projeto. Por um lado, esta terceira edição consecutiva de parceria reflete a confiança depositada nos serviços da Lusíadas Saúde. Por outro, traduz o alinhamento entre duas empresas comprometidas quer com a saúde e o bem-estar geral dos portugueses, quer com o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico e social das comunidades onde estão inseridas", afirma Vasco Antunes Pereira, Presidente do Conselho de Administração da Lusíadas Saúde, citado pela nota.

"No Rock in Rio, uma das prioridades sempre foi a saúde e segurança do nosso público e a Lusíadas Saúde é o parceiro certo nessa área. Esta edição a ansiedade é enorme e, por isso, vamos começar a relembrar desde cedo aquelas dicas básicas que não devem ser descuradas por ninguém, como passar protetor solar, levar chapéu, beber muita água, usar sapatos adequados, entre outras. Tudo isto é de extrema relevância sobretudo para podermos ter uma ótima experiência do festival", acrescenta Roberta Medina, Vice-presidente Executiva do Rock in Rio.

Na última edição do festival, em 2018, foram registadas um total de 821 ocorrências durante quatro dias do evento e 72% dos atendimentos realizaram-se nos postos fixos (centro médico e posto de saúde). As cefaleias (relacionadas com a exposição solar e algum grau de desidratação), feridas (decorrentes de quedas e calçado desadequado ao recinto) e lesões osteoarticulares foram as ocorrências diagnosticadas mais frequentes.