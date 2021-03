Poucos o saberão, mas um dos sambas mais populares do Brasil, o Samba do Operário, foi escrito por um português, de seu nome Alfredo, que emigrou para o Brasil no início da ditadura de Salazar. Nascido e criado em Alfama, Alfredo Português, como ficou conhecido no morro da Mangueira, trocou o fado pelo samba e a meias com o famoso Cartola escreveu este tema, que devido ao seu teor, "digamos, bastante marxista", só viria a ser gravado pela primeira vez muitas décadas mais tarde, depois da reabertura da democracia no país.

É com este samba que arranca Samba de Guerrilha, o novo disco de Luca Argel, um músico brasileiro desde há alguns anos radicado no Porto, onde foi um dos responsáveis pelo surgimento da forte cena sambista portuense. O álbum é composto apenas por versões de sambas antigos, recriados com novas e arrojadas roupagens musicais, através dos quais o autor conta uma outra história do Brasil, igualmente verdadeira, mas ainda hoje bastante menos (re)conhecida, condicionada pelos efeitos da escravatura e pelo modo como estes perduram até hoje na sociedade do país sob a forma de racismo, pobreza e descriminação social.