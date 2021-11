Cartaz publicitário de 1970, para o lançamento de Let it Be.

"The Beatles: Get Back" desenterra gravações inéditas e faz retrato surpreendente da banda

Peter Jackson: "Como fã dos Beatles, estou maravilhado com o facto de Get Back existir"

Em Portugal, na distribuição cinematográfica, existe uma longa e sugestiva tradição de títulos mais ou menos bizarros, "adaptando" de forma delirante os originais. Afinal de contas, a estreia cinematográfica dos Beatles, A Hard Day"s Night (1964), sob a direção de Richard Lester, chegou às salas como Os Quatro Cabeleiras do Após-Calipso (foi mesmo esse o artigo definido utilizado: "os" e não "as" quatro cabeleiras).

Let it Be (1970), o filme de Michael Lindsay-Hogg cujos "excedentes" (perto de 60 horas de imagens...) servem de base à série Get Back, de Peter Jackson, é um dos casos mais curiosos dessa saga de títulos de bem-disposta criatividade. Assim, o documentário sobre as sessões daquele que seria o derradeiro álbum da banda foi lançado no mercado português como... Improviso.