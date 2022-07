Lady in red: Florence + The Machine incendiou o Nos Alive

Florence and the Machine

Jorja Smith: um início calmo para introduzir o furacão

Jorja Smith © Rita Chantre/Global Imagens

Jorja Smith encantou o público português na sua segunda presença no Nos Alive, mas desta vez no palco principal (palco NOS).

Uma atuação marcada pelas músicas lentas mas que não deixaram ninguém indiferente.

Um pequeno percalço "técnico": os ganchos que prendiam o cabelo da cantora começaram a cair e obrigaram-na a ir num instante ao backstage para se compor. No início deste pequeno momento não planeado, a banda que acompanha Jorja Smith parou de tocar, para depois tocar música ambiente. Um concerto calmo que fez guardar energias para o que se seguia.

Jorja Smith © Rita Chantre/Global Imagens

Florence: um furacão de energia

A atuação de Florence + The Machine não deixou dúvidas quanto ao facto de terem sido os escolhidos como cabeça de cartaz deste segundo dia de festival.

Desde o primeiro momento que se sentiu a animação e o carinho do público pela cantora, Florence Welch, e a sua banda.

Descalça, Florence tomou conta do palco NOS, sem deixar nenhum centímetro do palco para ser percorrido. Com uma energia contagiante e um sorriso estampado no rosto, lembrava uma chama com o vestido vermelho a realçar o seu cabelo ruivo.

Florence Welch © Rita Chantre/Global Imagens

"Estivemos em casa tanto tempo que vos convido a deitar tudo cá para fora"

O momento mais feliz de toda a hora de concerto foi quando Florence, durante a música Dog Days Are Over, pediu ao público para guardar os telemóveis e aproveitar o momento - tal como a dizer que amamos aqueles que nos são próximos.

O público alinhou no momento com uma felicidade estampadalnos rostos que se soltaram ao sons indie rock de Welch e companhia.

"Não toco esta música há dez anos porque me lembra de um tempo em que eu estava muito triste... e bêbada. . Também não a canto há tanto tempo porque é difícil de cantar".

Foi assim que a cantora introduziu a canção Never Let Me Go que emocionou o público, e mesmo a cantora se emocionou com o momento

Durante todo o concerto Florence não deixou de interagir com o público, seja através de palavras de ânimo, mas também através do toque:. em vários momentos, Florence correu para as grades que separavam o público do palco e cantou a partir de lá.

Ouvia-se, no público que este tinha sido o melhor concerto do festival no placo principal até ao momento.

Alt-J: um ambiente alternativo para terminar a noite

Os Alt-J, com o seu som alternativo, também não deixaram de encantar o público, que se deixou embalar pelas notas da grupo inglês da cidade de Leeds..

Alt-J. © Rita Chantre/Global Imagens

As vozes em coro tão presentes no som da banda, não deixaram de estar em palco e de levar quem estava a ver a mover o corpo ao ritmo por vezes caótico de Alt-J.

A banda entrou no palco principal do Nos Alive com um ritmo mais lento e foi seguindo sem medos para músicas mais animadas e aceleradas do seu reportório.

Foi com Breezeblocks que a banda de rock alternativo acabou a noite num concerto de alguma forma mais relaxado após o furacão que foi Florence + The Machine, mas que, segundo se ouvi na audiência, teve a dose ideal de energia para os fãs do grupo.

Depois disso, e ainda antes do fim do segundo dia de Nos Alive, muitos ainda rumou aos outros palcos para acompanhar os restantes concertos que ainda se realizavam noite dentro.

© Rita Chantre/Global Imagens

Esta sexta-feira, terceiro dia de festival, é a vez do heavy metal subir ao palco principal do passeio marítimmo de Algés com os Metallica, entre outros.

