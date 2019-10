Lady Gaga sofre aparatosa queda em palco com fã. "​​​​​​​Caímos nos braços um do outro"

A queda foi aparatosa, mas não a impediu de prosseguir com o espetáculo Enigma em Las Vegas. No concerto de quinta-feira à noite, Lady Gaga convidou um fã para subir ao palco, saltou para o colo do admirador, mas este acabou por perdeu o equilíbrio e os dois caíram para o meio do público.

A cantora norte-americana, detentora de Óscar para Melhor Canção Original com Shallow do filme Assim Nasce uma Estrela, saiu ilesa da queda e regressou rapidamente ao palco para cantar Million Reasons ao lado de Jack, o fã que instantes antes tinha perdido o equilíbrio.

Já no palco, Lady Gaga reagiu com humor à aparatosa queda. "É incrível. Gostámos tanto um do outro que caímos do palco", brincou a cantora. "Caímos nos braços um do outro. Somos como Jack e Rose, do Titanic", continuou a estrela do espetáculo.

O momento da queda foi registado em vídeo pelo público que assistia ao espetáculo e as imagens tornaram-se virais nas redes sociais.