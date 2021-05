Lady Gaga diz que violação na adolescência a deixou grávida e com "surto psicótico"

Lady Gaga contou novos detalhes sobre a violação de que foi alvo quando tinha 19 anos. No programa The Me You Can't See, de Oprah Winfrey e do Príncipe Harry, a cantora disse que a agressão sexual, que revelou pela primeira vez em 2014, a deixou grávida.

"Tinha 19 anos e trabalhava no ramo. Um produtor disse-me: 'tira a roupa'. E eu disse não. Saí, mas eles disseram que iam queimar as minhas músicas. E eles não pararam. Congelei e nem sequer me lembro. A pessoa que me violou deixou-me grávida numa esquina", revelou, sem anunciar o nome do produtor.

Gaga revelou primeira vez que tinha sido violada em 2014. "Eu era uma casca de mim própria até certo ponto", confessou. No ano seguinte, disse que não contou a ninguém durante sete anos. "Eu não sabia como aceitar, eu não sabia como não me culpar ou pensar que era minha culpa. Isso mudou quem eu era completamente. Mudou o meu corpo e os meus pensamentos", acrescentou.

A estrela norte-americana contou que a agressão sexual a deixou com transtorno de stress pós-traumático. Em 2016, Lady Gaga repreendeu Piers Morgan por menosprezar essa violação e questionar porque ela não denunciou a violação logo na altura.

"Nunca lidei com isso e, de repente, comecei a sentir essa dor incrível e intensa por todo o meu corpo", contou a Oprah Winfrey no ano passado.

Agora, Lady Gaga descreve a sua reação como uma resposta traumática atrasada e revelou que sofreu um "surto psicótico total". "Primeiro senti uma dor forte, depois senti-me entorpecida e entretanto fiquei doente durante semanas. Percebi que era a mesma dor que senti quando a pessoa que me violou deixou grávida numa esquina perto da casa dos meus pais, porque eu estava a vomitar e estava doente", revelou.

Cerca de dois anos depois do abuso sexual, Lady Gaga lançou o seu primeiro álbum The Fame em 2008 e tornou-se um sucesso global.